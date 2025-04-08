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Ректор ПсковГУ Наталья Ильина вступила в преступный сговор с лаборантом

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, вступила в сговор с ведущим научным сотрудником учебно-научной лаборатории, на банковскую карту которого за четыре года было начислено в качестве зарплаты более 10,3 млн рублей. При этом ректор имела в распоряжении банковскую карту этого сотрудника, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе следствия установлено, что ректор, по сути, вступила в сговор с ведущим научным сотрудником учебно-научной лаборатории, на банковскую карту которого с января 2021 по январь 2025 года было неправомерно начислено в качестве зарплаты более 10,3 млн рублей. Причем из этой суммы более 3 млн рублей этот сотрудник перечислил на другую свою банковскую карту, которая находилась в пользовании и распоряжении Ильиной. То есть вузу был причинен ущерб в особо крупном размере», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Псковский городской суд 9 апреля избрал меру пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной, ставшей фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Под стражу заключили на 2 месяца по 7 июня.

Доктор биологических наук, профессор Ильина с 2020 года занимает должность ректора Псковского государственного университета.

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Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения ректору рассматривалось в закрытой форме более четырех часов.