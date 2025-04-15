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Жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ продолжили рассматривать в закрытом режиме

18.04.2025 14:24|ПсковКомментариев: 1

Рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения ректору ПсковГУ Наталье Ильиной продолжили в закрытом режиме в Псковском областном суде 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Со стороны защиты по делу ректора теперь также выступает второй адвокат - Василий Каштельянов. Также интересы арестованной продолжает защищать ее первый адвокат Тамара Сергеева. 

По ходатайству адвокатов Натальи Ильиной суд, посовещались на месте, принял решение продолжить рассмотрение апелляционной жалобы в закрытом режиме.

Источник: Псковская Лента Новостей
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