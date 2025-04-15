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Жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ продолжили рассматривать в закрытом режиме

Рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения ректору ПсковГУ Наталье Ильиной продолжили в закрытом режиме в Псковском областном суде 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Со стороны защиты по делу ректора теперь также выступает второй адвокат - Василий Каштельянов. Также интересы арестованной продолжает защищать ее первый адвокат Тамара Сергеева.

По ходатайству адвокатов Натальи Ильиной суд, посовещались на месте, принял решение продолжить рассмотрение апелляционной жалобы в закрытом режиме.