Происшествия

Апелляционную жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ рассматривают в областном суде

По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). По версии следствия, ректор ПсковГУ трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей.

Наталья Ильина принимает участие в заседании в формате видеоконференцсвязи.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. На меру пресечения была подана апелляционная жалоба. Адвокат просит поменять меру с содержания под стражей на домашний арест. Жалобу рассматривает судья Дмитрий Казанцев.

Апелляционную жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ Наталье Ильиной рассматривают в Псковском областном суде 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 346 человек

В опросе приняло участие 346 человек

Все и так прекрасно, мой универ - ПсковГУ.

Вуз – не только его ректор, а и профессиональный коллектив.

ПсковГУ уже ничего не поможет.

Репутация восстановится, когда все украденные деньги уйдут на реальное развитие вуза.

Для начала стоит вернуть уволенных при Наталье Ильиной преподавателей.

Стоит начать с отмены всех «реформ» Натальи Ильиной.

Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?

Жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ продолжили рассматривать в закрытом режиме

По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура

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Апелляционную жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ рассматривают в областном суде

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Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд

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