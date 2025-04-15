Апелляционную жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ рассматривают в областном суде

Апелляционную жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ Наталье Ильиной рассматривают в Псковском областном суде 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. На меру пресечения была подана апелляционная жалоба. Адвокат просит поменять меру с содержания под стражей на домашний арест. Жалобу рассматривает судья Дмитрий Казанцев.
Наталья Ильина принимает участие в заседании в формате видеоконференцсвязи.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). По версии следствия, ректор ПсковГУ трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей.