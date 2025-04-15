Происшествия

В ходе расследования дела о пропаже двух детей в Великих Луках допросили более 2 000 человек

Следователи СК России не прекращают поиски детей, похищенных в Великих Луках в 2007 году. В ходе расследования уголовного дела допрошено более 2 000 человек, проведено 43 осмотра мест происшествия, 80 выемок и обысков, 104 осмотра предметов и документов, 274 опознания по фотографиям, назначено и проведено 144 судебных экспертизы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Сотрудниками СУ СК России по Псковской области во взаимодействии с ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Псковской области и отделом криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России продолжается расследование преступления в отношении десятилетних школьников Павла Матросова и Валентины Корик.

«Работа по установлению местонахождения детей и причастных к их похищению лиц ведется следователями непрерывно, с привлечением самых современных криминалистических методов и технологий», - подчеркнули в ведомстве.

С момента возбуждения уголовного дела на постоянной основе ведется работа по установлению местонахождения несовершеннолетних и лиц, совершивших в отношении них преступление. На причастность к совершенному преступлению проверяются граждане, осужденные за совершение противоправных деяний против несовершеннолетних.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, направленных на установление обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетних. По делу устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать значимой для следствия информацией.

В ходе следствия установлено, что 29 января 2007 года около 13.00 после окончания занятий несовершеннолетние Павел Матросов , Валентина Корик и их одноклассница вышли из школы и направились в сторону своего дома через близлежащий двор, где к ним обратился незнакомый мужчина, представившийся кинорежиссером из Москвы, с предложением принять участие в съемках художественного фильма о космосе, пояснив, что для этого необходимо проследовать за ним и сфотографироваться. Павел Матросов и Валентина Корик с предложением мужчины согласились и ушли с ним в неизвестном направлении, после чего об их судьбе ничего не известно, третья школьница отправилась домой.

«Следствие обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавших детях или обстоятельствах их исчезновения, с просьбой не оставаться равнодушными и поделиться своими сведениями. Анонимность и конфиденциальность гарантируются», - заявили следователи.

Люди, обладающие значимой информацией, могут сообщить ее по следующим номерам: 8(981) 350-71-57, 8 (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона). МВД России объявлено вознаграждение в размере двух миллионов рублей за предоставление информации, которая поспособствует установлению местонахождения детей или лиц, их похитивших.