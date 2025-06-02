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Николай Рыбаков предоставил в суд поручительство за Льва Шлосберга*

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков приехал в Псковский городской суд, где проходит заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя партии Льву Шлосбергу* 11 июня.

Фото: Николай Рыбаков / Telegram

Николай Рыбаков предоставил в Псковский городской суд поручительство за Льва Шлосберга*.

«Мы много лет знаем Льва Шлосберга* как человека исключительной честности, эрудиции и гражданского мужества», — написал Николай Рыбаков в своем Telegram-канале.

По мнению лидера «Яблока», Лев Шлосберг* остаётся рядом с людьми в Пскове.

Напомним, в отношении Льва Шлосберга* возбуждено уголовное дело по статье о повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

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Заседание по мере пресечения зампреда партии «Яблоко» проходит в Псковском городском суде в закрытом формате.

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* Минюстом РФ признан иностранным агентом