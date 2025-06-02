Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Что делать При укусе клеща
«Райский уголочек» в Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
ПЛН 25 ЛЕТ
Летняя терраса ресторана «Гельдт»
нейросети для предпринимателей
160 Лет На страже здоровья
Классная семья
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Летняя терраса «Покровский»
Агростартапы Псковской области
Правила электробезопасности
Так вот ты какой Благородный олень!
День В деревне
 
 
 
ещё Происшествия 02.06.2025 11:010 Убившую троих детей великолучанку признали невменяемой и отправили в лечебницу 04.06.2025 13:070 Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона не признали вину 04.06.2025 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 04.06.2025 11:370 Жители Псковской области поддались на уловки кибермошенников 04.06.2025 11:220 Неизвестный незаконно оформил на великолучанина кредит 04.06.2025 10:010 Автомобиль и жилые дома спасли при пожаре в Пскове
 
 
 
Самое популярное 02.06.2025 14:110 Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается 29.05.2025 16:486 Губернаторы — держитесь! 31.05.2025 15:200 Спортсмен погиб во время ралли в Пушкинских Горах 30.05.2025 12:350 Стали известны имена новых членов Российской академии наук 29.05.2025 11:100 Момент падения мачты на улице Юбилейной в Пскове попал на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей

04.06.2025 12:15|ПсковКомментариев: 0

Экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ПсковГУ.

По мнению следствия, обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении Натальи Ильиной меры пресечения в виде заключения под стражей, не изменились. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела ей предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного управления по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ.

Ходатайство следователя удовлетворено, срок содержание под стражей Натальи Ильиной продлен на два месяца, то есть по 7 августа В удовлетворении ходатайства Натальи Ильиной и ее защитников об изменении меры пресечения на домашний арест отказано.

Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года, о ее задержании стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина, «трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей». Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.

Смотрите также
08.04.2025 18:0520 SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве

Смотрите также
09.04.2025 22:020 Наталью Ильину обвиняют в присвоении 10 млн рублей

В отношении бывшего ректора в настоящее время возбуждены два уголовных дела - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Адвокат оспаривает возбуждение уголовного дела. 

Смотрите также
27.05.2025 15:230 Рассмотрение жалобы адвоката Натальи Ильиной на возбуждение уголовного дела перенесли

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как ваш ребенок проведет летние каникулы?
В опросе приняло участие 71 человек
Сюжет: Задержание ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей Арестованная экс-ректор ПсковГУ выбыла из списка кандидатов в члены-корреспонденты РАН Рассмотрение жалобы адвоката Натальи Ильиной на возбуждение уголовного дела перенесли Рейтингомер: Мороз-71%, «На-на» для членов профсоюза и новое дело экс-ректора Ильиной Минобрнауки расторгло трудовой договор с бывшим ректором ПсковГУ Натальей Ильиной Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Адвокат Натальи Ильиной пытается оспорить постановление о возбуждении уголовного дела Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН Александр Братчиков о «деле Ильиной»: Наказывать за такие действия надо «Сообразим на троих»: Темы-табу для политической элиты и почему в России не прижился институт праймериз. ВИДЕО Как нам реорганизовать ПсковГУ? Александр Козловский: Оценку по «делу Ильиной» должны дать правоохранители Большинство респондентов ПЛН для вывода ПсковГУ из кризиса предлагает вернуть уволенных специалистов Жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ продолжили рассматривать в закрытом режиме По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест Апелляционную жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ рассматривают в областном суде ПсковГУ не решает проблему обеспечения региона качественными кадрами — Татьяна Пасман Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд Рахиба Сулейманова о борьбе с коррупцией: Кнопка «пуск» включена и никогда не отключается Старший помощник прокурора: Ректор-коррупционер — это чрезвычайная ситуация Рахиба Сулейманова: В ближайшее время будут приняты кадровые решения в отношении ректора ПсковГУ Рахиба Сулейманова о коррупционерах: Кто-то на передовой родину защищает, а кто-то настолько отравлен властью и деньгами, что берегов не видит Псковичей призвали сообщать следователям о фактах противоправной деятельности ректора Натальи Ильиной «В фокусе»: помощник прокурора Псковской области о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной» Кадровое решение насчет ПсковГУ ещё не принято — Минобрнауки «Дневной дозор»: Как перезагрузить ПсковГУ? Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нелегкой судьбе ректоров «Прессинг»: Казус Ильиной, мастера сушеного пресс-релиза и сладкие сны госпропагандистов. ВИДЕО Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира нашли у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной «Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ — репутационные потери или «окно возможностей»? ВИДЕО Олег Брячак о разочаровании в ректоре ПсковГУ: Человек оказался без стыда и совести Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной «Дневной дозор»: Как скажется на регионе и судьбе опорного вуза скандал с ректором ПсковГУ? Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ Ректор ПсковГУ Наталья Ильина проживала в люксовом номере отеля Ректор ПсковГУ Наталья Ильина вступила в преступный сговор с лаборантом Наталью Ильину обвиняют в присвоении 10 млн рублей Искусствовед Тамара Шулакова о «деле Натальи Ильиной»: За державу и за науку обидно Ректора ПсковГУ Наталью Ильину арестовали на два месяца Виктор Антонов о задержании ректора ПсковГУ: Такая слава авторитета не прибавит Ходатайство об избрании меры пресечения Наталье Ильиной продолжат рассматривать в закрытой форме Экс-преподаватель ПсковГУ Константин Шморага: Вуз был практически уничтожен за время руководства Натальи Ильиной Меру пресечения для ректора ПсковГУ Натальи Ильиной избирают в суде Закономерный итог эпохи Ильиной Материал по «делу Ильиной» поступил в Псковский городской суд Жила по понятиям: «мёртвые души» и «автоматы» ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Игорь Дитрих: Задержание ректора ПсковГУ — это удар по рейтингу всех уровней власти Юрий Демьяненко: Репутация ПсковГУ падала постепенно Дмитрий Шахов: У следствия должны быть железобетонные доказательства, чтобы задерживать ректора ведущего вуза Сергей Вертешев: Задержание ректора Натальи Ильиной сильно подорвет авторитет ПсковГУ Джемал Малышев: Наталью Ильину задержали, чтобы исключить влияние на расследование Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве В отношении ректора ПсковГУ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
04.06.2025, 13:280 Денис Кузнецов: Платежная дисциплина псковичей постепенно улучшается 04.06.2025, 13:260 42 тысячи человек приняли обряд крещения в зоне СВО — митрополит Матфей 04.06.2025, 13:240 В городском конкурсе ТОС в Пскове победили 34 проекта 04.06.2025, 13:160 Митрополит Матфей: Церковь объединяет людей в молитвенном общении
04.06.2025, 13:120 Музыкальную программу праздника поэзии в «Михайловском» откроет «Золотой век» Олега Погудина 04.06.2025, 13:070 Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона не признали вину 04.06.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с митрополитом Матфеем 04.06.2025, 12:550 Ростех выбрал для предприятий «оборонки» ИИ-решение от российских разработчиков 
04.06.2025, 12:410 Летняя терраса открылась в псковском ресто-баре «Моя история» 04.06.2025, 12:320 Изборский музей приглашает отправиться в экопоход к Словенским ключам 04.06.2025, 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 04.06.2025, 12:040 Инспекторы ДПС остановили в Пскове пьяного водителя Nissan
04.06.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Михаилом Ивановым 04.06.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 4 июня 04.06.2025, 11:580 Гостям Псковского кремля напомнили об ограничении прохода из-за реставрации собора 04.06.2025, 11:540 Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном
04.06.2025, 11:500 Ярмарка вакансий для осужденных прошла в СИЗО-2 в Великих Луках 04.06.2025, 11:490 Елена Даньшова: «Песня» об уменьшении нагрузки на учителя у нас зовется «стоном» 04.06.2025, 11:450 Арт-объект откроют в Печорах в рамках старта первого заезда проекта «Истоки.Школа» 04.06.2025, 11:390 МТС разработала ИИ-сервис для экомониторинга в Псковской области
04.06.2025, 11:370 Жители Псковской области поддались на уловки кибермошенников 04.06.2025, 11:350 Денис Кузнецов: Рост цен на вывоз ТКО связан с увеличением стоимости топлива 04.06.2025, 11:310 Актуальные проблемы на встречах с людьми. Антон Мороз на округе №3. ВИДЕО 04.06.2025, 11:220 Неизвестный незаконно оформил на великолучанина кредит
04.06.2025, 10:450 «Коммунальный ликбез»: Изменения в предельных тарифах на услуги регоператора ТКО. ВИДЕО 04.06.2025, 10:310 Стал известен маршрут театрализованного шествия в Пскове 6 июня 04.06.2025, 10:280 Вход в уникальное экспозиционное пространство в Пушкинском заповеднике в день рождения поэта будет бесплатным 04.06.2025, 10:240 ФК «Луки-Энергия» сыграет с «Иркутском» 8 июня
04.06.2025, 10:100 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе 04.06.2025, 10:010 Автомобиль и жилые дома спасли при пожаре в Пскове 04.06.2025, 09:550 «Лёгкая кухня»: ягодный пудинг 04.06.2025, 09:520 Жителя Великих Лук лишили права владения огнестрельным оружием
04.06.2025, 09:500 «Гайд-парк»: Зампредседателя Псковской гордумы Михаил Иванов о депутатской работе и общественной деятельности 04.06.2025, 09:460 68% псковичей не боятся одиночества – опрос 04.06.2025, 09:300 В Подмосковье открывают выставку про тригорский приют Пушкина 04.06.2025, 09:150 В РФ появится новая система киберзащиты для граждан
04.06.2025, 08:560 Уголовное дело возбудили в отношении трех жителей Гдовского района за производство наркотиков 04.06.2025, 08:400 Поезд Санкт-Петербург — Великие Луки вернется на Витебский вокзал 04.06.2025, 08:200 Отпраздновать международный День бега совместной тренировкой приглашают псковичей 7 июня 04.06.2025, 08:000 Ломбарды пожаловались на требование возвращать сданные из-за мошенников вещи
04.06.2025, 07:300 В ГД предложили разрешить нарушителям правил ЕГЭ пересдачу в текущем году 04.06.2025, 07:000 Всемирный день бега отмечают 4 июня 03.06.2025, 22:001 Почему женщины соглашаются на роль любовниц, рассказал психолог 03.06.2025, 21:400 Об услуге «Автоплатёж» для самозанятых рассказали псковские налоговики
03.06.2025, 21:200 Бесплатно посетить изборский музей смогут пенсионеры и несовершеннолетние 4 июня 03.06.2025, 21:070 Академический хор псковского Дома офицеров стал лауреатом всероссийского конкурса 03.06.2025, 21:000 Монтаж балок пролетного строения завершен на мосту через реку Полонка 03.06.2025, 20:550 Плановые отключения электроэнергии произойдут в Псковском районе
03.06.2025, 20:400 О преимуществах электронных квитанций рассказали в псковском фонде капремонта 03.06.2025, 20:200 Кот не прошел ветконтроль на российской границе в Псковской области 03.06.2025, 20:000 Пенсионеров приглашают на экскурсии в псковском музее в первую среду июня 03.06.2025, 19:500 Двух жителей Дно лишили водительских прав по иску прокурора
03.06.2025, 19:400 Псковские растения появились в Ботаническом саду города-побратима Нойса 03.06.2025, 19:300 Менее 2 тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области 03.06.2025, 19:200 Т1 Интеграция и Нетрика объединяют экспертизу в технологически сложных отраслях 03.06.2025, 18:500 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 4 июня
03.06.2025, 18:190 «Коммунальный ликбез»: Изменения в предельных тарифах на услуги регоператора ТКО 03.06.2025, 18:170 Лучшие общественные советы определят в Псковской области в конце года 03.06.2025, 18:110 «Эхономика»: Выдержит ли Россия еще 3 года санкций и «военной» экономики? ВИДЕО 03.06.2025, 18:080 Входы на встречу воздухоплавателей в Великих Луках оборудуют металлодетекторами 
03.06.2025, 18:040 Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  03.06.2025, 17:530 Порхович предстанет перед судом за незаконное хранение оружия и кражу 03.06.2025, 17:510 «Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025. ВИДЕО 03.06.2025, 17:500 Александр Котов об отчете правительства, проблемах образования и нелегальных экскурсоводах
03.06.2025, 17:480 Отмена комиссий помогла ипотеке в мае — ВТБ 03.06.2025, 17:470 Татьяна Фомченкова: Парламентский час затронул множество актуальных тем образования 03.06.2025, 17:370 Ко дню рождения Юрия Спегальского 03.06.2025, 17:330 Минпромторг хочет запретить госзакупки телевизоров иностранного производства
03.06.2025, 17:310 Акцент на главном — губернатор отчитался о деятельности правительства за 2024 год 03.06.2025, 17:300 Пути вывода российской экономики из кризиса предложил Игорь Савицкий 03.06.2025, 17:250 Полицейские встретились со школьниками в лагерях Великих Лук 03.06.2025, 17:220 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 3 июня
03.06.2025, 17:110 «Гонки по вертикали»: другая политическая реальность 03.06.2025, 17:080 Подтверждение возраста по биометрии при покупке товаров запустят в РФ 03.06.2025, 17:050 «Потягнем за Отечество!»: Герои Советского Союза Маншук Маметова и Алия Молдагулова 03.06.2025, 17:020 Движение транспорта ограничат из-за проведения «кей-граба» в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru