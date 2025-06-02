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Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей

Экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ПсковГУ.

По мнению следствия, обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении Натальи Ильиной меры пресечения в виде заключения под стражей, не изменились. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела ей предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного управления по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ.

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Ходатайство следователя удовлетворено, срок содержание под стражей Натальи Ильиной продлен на два месяца, то есть по 7 августа В удовлетворении ходатайства Натальи Ильиной и ее защитников об изменении меры пресечения на домашний арест отказано.

Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года, о ее задержании стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина, «трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей». Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.

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В отношении бывшего ректора в настоящее время возбуждены два уголовных дела - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Адвокат оспаривает возбуждение уголовного дела.