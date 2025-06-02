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Убийцу пса Мухтара отправят на принудительное лечение

Гдовский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в ноябре 2024 года молодой человек, проходя в подъезде многоквартирного жилого дома, увидел у одной из квартир лежавшую собаку по кличке Мухтар, взял собаку на руки и принес в квартиру своей знакомой, расположенную на пятом этаже этого же дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек начал сдавливать шею собаки, отчего животное стало задыхаться и хрипеть, после он сбросил собаку с балкона на землю, тем самым убив ее.

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С учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы, суд пришел к выводу, что данное деяние совершено в состоянии невменяемости и применил меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.