Происшествия

Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе деревни Полибино Великолукского района

Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе деревни Полибино Великолукского района Псковской области сегодня, 9 июля. Об этом сообщают местные жители в сообществе «Подслушано Великие Луки» социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Метеодневник/ Telegram-канал

Из-за непогоды в самой деревне произошли значительные разрушения. Серьезно пострадали многие дома и машины — некоторые придавлены упавшими деревьями, другие остались без крыши.

Фото: сообщество ВКонтакте «Подслушано Великие Луки»

Торнадо сопровождалось грозой, сильным ветром и градом.

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Также местные жители в социальной сети сообщают, что в некоторых районах отключили электричество.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями филиалы «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности в Псковской области.