Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе деревни Полибино Великолукского района Псковской области сегодня, 9 июля. Об этом сообщают местные жители в сообществе «Подслушано Великие Луки» социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Метеодневник/ Telegram-канал
Из-за непогоды в самой деревне произошли значительные разрушения. Серьезно пострадали многие дома и машины — некоторые придавлены упавшими деревьями, другие остались без крыши.
Торнадо сопровождалось грозой, сильным ветром и градом.
Также местные жители в социальной сети сообщают, что в некоторых районах отключили электричество.
Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями филиалы «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности в Псковской области.