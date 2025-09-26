Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу

Взрыв на железнодорожных путях произошел недалеко от станции Плюсса утром в пятницу, 26 сентября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло. О том, что известно о происшествии к этому часу - в материале Псковской Ленты Новостей.
Фото: канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
Практически сразу после взрыва Октябрьская железная дорог оповестила, что некоторые пассажирские поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая.
Изменения маршрутов коснулись «Ласточек» №810 сообщением Псков – Санкт-Петербург и №809 сообщением Санкт-Петербург – Псков.
На место происшествия были направлены следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Они проводили первоначальные следственные действия, устанавливали обстоятельства произошедшего.