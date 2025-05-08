В России и мире

Следователи рассматривают версию диверсии после ДТП с поездом в Смоленской области

Следователи рассматривают версию диверсии после столкновения большегруза с товарным поездом в Смоленской области.

По данным Telegram-канале «База», во время допроса члены локомотивной бригады рассказали, что фура целенаправленно выехала на оборудованный светофором переезд прямо перед составом — в результате столкновения водитель грузовика погиб. Поезд регулярно в одно и то же время перевозил топливо — рассчитать, в какое время состав появится на переезде, сложности не представляло.

Сейчас следователи вплотную отрабатывают версию — восстанавливается полный маршрут передвижения водителя грузовика, устанавливается точка выезда, опрашиваются знакомые. На текущий момент в СК возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на железной дороге.

На месте дорожно-транспортного происшествия в Смоленской области проводятся мероприятия по недопущению загрязнения окружающей среды.