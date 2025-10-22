Происшествия

По факту убийства шпица в псковской деревне Родина возбудили уголовное дело

Стало известно, кто выбросил шпица из окна в псковской деревне Родина

Далее стало известно, что выбросившим животное из окна оказался 24-летний пскович.

Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина

Напомним, шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина ночью 6 ноября.

За совершение данного преступления санкцией статьи уголовного закона предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Данный вопрос поставлен на контроль прокурора Псковской области Андрея Мошкова.

Видео: «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»

Прокуратура Псковской области по материалам о жестоком обращении с животным в деревне Родина Псковского района приняла меры к возбуждению уголовного дела по статье 245 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

