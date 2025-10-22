Псковcкая обл.
Происшествия

По факту убийства шпица в псковской деревне Родина возбудили уголовное дело

07.11.2025 11:51|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Псковской области по материалам о жестоком обращении с животным в деревне Родина Псковского района приняла меры к возбуждению уголовного дела по статье 245 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Видео: «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»

За совершение данного преступления санкцией статьи уголовного закона предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Данный вопрос поставлен на контроль прокурора Псковской области Андрея Мошкова.

Напомним, шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина ночью 6 ноября.

Далее стало известно, что выбросившим животное из окна оказался 24-летний пскович.

Источник: Псковская Лента Новостей
