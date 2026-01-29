 
Происшествия

Александр Грацкий предстанет перед судом за получение взятки в виде участка

Экс-заместитель главы города Пскова Александр Грацкий предстанет перед судом за получение взятки в виде участка, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

«Псковским городским судом назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10.00 10 февраля 2026 года уголовное дело в отношении Грацкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ», - сказали в пресс-службе судов.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника УГХ администрации города Пскова, осенью 2023 года получил в качестве взятки во владение и пользование земельный участок в деревне Большая Гоголевка Псковского округа стоимостью 1,5 миллиона рублей. Участок он оформил на свою мать.

Взятка была дана за совершение действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ, являющихся предметом заключенных муниципальных контрактов, а равно за общее покровительство и попустительство по службе в пользу юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность.

Напомним, Александр Грацкий уже отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия за получение взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). 

