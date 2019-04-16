В России и мире

Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов

Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

Как заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), министерство ведет переговоры с торговыми сетями и производителями. Все они, по словам министра, проявили интерес к данной инициативе.

При этом он отметил, что полный вывод пластика из оборота невозможен. «Отменить все в один день - это была бы самая простая реформа. Сказать "давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота" - это невозможно, и надо это понимать», - подчеркнул Кобылкин.

Он также заявил, что такие запреты приведут к созданию теневого рынка. «Зачем нам это нужно? Мы идем эволюционным путем», - заключил глава Минприроды.