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По итогам обработки 85% протоколов почти 78% россиян поддержали поправки в Конституцию

Порядка 77,84% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 85% протоколов, сообщает ТАСС.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции выступили 21,35% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Подсчет голосов осуществляется после 20:00 по местному времени 1 июля по всем дням голосования. Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Порога явки на голосовании не установлено.