В России и мире

Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию

Россия боится потерять Белоруссию, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Россия поменяла «братские отношения» с Белоруссией на «партнерские». Об этом глава государства сказал в ходе послания парламенту и народу 4 августа в Минске, пишет Интерфакс.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад в последнее время стал проявлять к Белоруссии предметный интерес. «Да и Китай рассчитывает на стабильность своего друга (Белорусии)», - добавил он.

В этой связи он заявил, что страна не дружит с кем-то против кого-то. «Мы за многовекторную предсказуемую внешнюю политику», - подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что «Россия всегда будет ближайшим союзником для Белоруссии, кто бы ни был у власти в Минске или Москве».