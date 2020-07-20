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Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили задержание российских граждан под Минском, передает РИА Новости. Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

В пресс-службе российского президента, комментируя разговор, заявили, что рассчитывают на урегулирование ситуации в духе «взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

Кремль также выразил заинтересованность в «спокойной обстановке» перед выборами в Белоруссии.

В свою очередь, пресс-офис Лукашенко заявил, что лидеры «договорились предметно и тщательно изучить» каждый факт в этом деле.