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Лукашенко пришел на митинг своих сторонников в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье пришел на многотысячный митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске. Как сообщает ТАСС, Лукашенко встретили овациями.

«Спасибо вам, что пришли, - сказал президент. - Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции».

На площади Независимости в Минске в настоящее время проводится акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В воскресенье в Минске также запланирована акция сторонников оппозиции.