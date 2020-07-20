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Глава минздрава Белоруссии подтвердил смерть двух участников протестных акций

Исполняющий обязанности главы минздрава Белоруссии Владимир Караник подтвердил смерть двух участников протестных акций. Об этом сообщает russian.rt.com. «Непосредственно на мероприятии: один в Минске, один человек был доставлен из ИВС. Других нет», — сказал Караник, общаясь с собравшимися около здания Минздрава.

Всего в белорусских больницах после столкновений с силовиками находятся 158 человек, из них трое — в тяжелом состоянии.

«В основном людей госпитализируют из Центров изоляции правонарушителей (ЦИП). Ранее в СМИ сообщалось, что в ЦИПах людей избивают и угрожают убийством и изнасилованием», - сообщает «Фонтанка».

У здания Минздрава, как пишет TUT.by, собрались сотни человек — помимо врачей, это сочувствующие им, в том числе десять человек в беретах и тельняшках ВДВ.

Общение с протестующими у Караника не задалось — те кричали «Позор!» и требовали отставки главы Минздрава. В итоге он уехал на машине, которую пытались заблокировать митингующие.