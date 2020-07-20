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В России и мире

Путин заявил о неприемлемости вмешательства извне в дела Белоруссии

18.08.2020 16:22|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся 18 августа по инициативе Берлина.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов, - говорится в сообщении. - С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», - говорится в сообщении Кремля.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. 16 августа в Минске прошла наиболее многочисленная акция противников президента Лукашенко, пишет ТАСС.

Теги: #Путин #Белоруссия #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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