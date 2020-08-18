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Александр Козловский: Нужно приложить максимум усилий, чтобы из-за конфликта в Белоруссии не пострадали псковичи

Российские дипломаты должны приложить максимум усилий, чтобы из-за конфликта в Белоруссии не пострадали жители Псковской области. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский сегодня, 20 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сегодня мы внимательно наблюдаем за сложной ситуацией, которая сложилась в Белоруссии. Мы должны сконцентрироваться, чтобы не пострадали жители Псковской области», - заявил депутат.

Депутат подчеркнул важность того, чтобы люди чувствовали себя безопасно как в соседствующих с Белоруссией районах Псковской области, так и в самой Белоруссии.

«Плохо, что заметно вмешательство стран Запада, оно ощущается через соцсети и телеграм-каналы. Надеюсь, что вооруженных конфликтов не будет», - заключил Александр Козловский.