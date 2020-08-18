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Митингующие выстраиваются в «цепи покаяния» на улицах Минска

Вечером 21 августа в Минске проходит акция «Цепь покаяния». Ее цель - выразить протест против насилия со стороны силовиков, передает Tut.by и Telegram-канал Nexta.

Активисты выстраиваются в цепи от урочища Куропаты на северо-восточной границе, где были найдены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930-начале 1940-х годов. Цепь идет через город до Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Tut.by, в центре Минска цепь растянулась на несколько километров. Более ста человек выстроились в цепь на проспекте Дзержинского, также несколько сотен участников стоят на улице Немига и в районе площади Бангалор. К акции также присоединились медики 1-й городской клинической больницы Минска.