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Происходящее в Белоруссии никак не повлияет на ситуацию в России - Владимир Жилинский

27.08.2020 13:45|ПсковКомментариев: 0

То, что происходит в Белоруссии в свете недавних президентских выборов, никак не повлияет на ситуацию в России. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор общественного общероссийского движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский.

По официальным итогам, выборы президента Белоруссии выиграл Александр Лукашенко, который занимает этот пост 26 лет, хотя большинство проголосовало за Светлану Тихановскую, констатировал координатор псковского «Голоса». «Судя по международной аналитике, голоса даже никто не считал. Протоколы были выброшены в урну, а результаты просто нарисованы. Судя по протоколам, которые удалось достать, Тихановская победила, набрав более 50 процентов. По разным данным, от 50 до 80%. Народ стал пытаться защищать свой выбор на улице, и это привело к жесточайшему насилию, пыткам, убийствам и похищениям, - отметил Жилинский. - И в этот момент куколка начала превращаться в бабочку... Белоруссия начала заканчиваться и началась Беларусь».

По словам гостя студии, эта ситуация демонстрирует начинающееся «возрождение белорусского народа, который находился под влиянием человека, много лет удерживающего власть». «Белоруссия — это страна, у жителей которой много любви. Надеюсь, все закончится мирно, Лукашенко будет отправлен на пенсию и будет выбран новый президент. По соцопросам уже примерно понятно, кто это будет», - добавил гость студии.

Отношения России и Белоруссии на фоне данной ситуации не изменятся, уверен он: «Это практически невозможно. Белорусский народ толком никогда не был против российского народа, а российский народ только сейчас начал понимать, что Белоруссия - не федеральный округ России, а другой народ».

Не повлияет, по его мнению, ситуация в Белоруссии и на выборы в России: «Беларусь - другая страна, причем, достаточно суверенная, она наращивает свой суверенитет как нация. На наши выборы повлияет то, что происходит в нашей стране, в том числе действия власти и процесс выздоровления Навального».

Теги: #Белоруссия #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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