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Путин сообщил о создании резерва силовиков для Белоруссии

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву. Фрагмент беседы был показан в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

«Александр Григорьевич (Лукашенко, избранный президент Белоруссии - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», - цитирует российского лидера ТАСС.