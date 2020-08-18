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Путин о ситуации в Белоруссии: Нам небезразлично, что там происходит

«Нам небезразлично, что происходит в Белоруссии, но то, что там происходит, - прежде всего, дело самого белорусского общества», - сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Прежде всего, он отметил, что по сравнению со странами Запада Россия ведет себя по отношению к событиям в Белоруссии более сдержанно и нейтрально. «Мы действительно объективно и всесторонне освещаем их и считаем, что это, прежде всего, дело самого белорусского общества. Но нам небезразлично, что там происходит. Это этнически, в культурном и духовном плане самая близкая нам страна. У нас теснейшая кооперация, родственные связи», - констатировал Путин.

Также президент выразил надежду на то, что «всем участникам процесса хватит здравого смысла найти выход» и разрешить события мирным путем. Между тем инцидент с задержанием россиян в Белоруссии он считает совместной операцией украинских и американских спецслужб. «Это достоверно известно», - заключил глава российского государства.

«Их просто заманили туда, перетащили через границу» по поддельным документам, сказал он, отметив, что российские пограничники их не должны были выпускать. В результате их задержали и представили «ударной силой», которая могла бы использоваться для дестабилизации ситуации, добавил президент.