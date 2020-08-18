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В России и мире

Лукашенко заявил о договоренностях с Путиным о рефинансировании долга

27.08.2020 15:54|ПсковКомментариев: 2

Александр Лукашенко заявил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос рефинансирования одного миллиарда долларов из белорусского долга перед Россией, передает РИА Новости.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. Как объяснил президент республики, Белоруссия «оставит у себя» этот миллиард долларов по договоренности с Москвой, тем самым получив «хорошее подкрепление» для белорусского рубля. Он также отметил, что в республике нет проблем с иностранной валютой, хотя в обменниках может и не хватать наличных денег.

«Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту - пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», - добавил Лукашенко.

Белорусский рубль на фоне протестов после президентских выборов существенно ослабел: официальный курс доллара с 10 августа вырос на 8,17%, евро - на 7,99% (по состоянию на 27 августа).

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте - Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, и в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская почти сразу уехала в Литву. В первые дни против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.

Теги: #Белоруссия #долг #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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