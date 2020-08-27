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Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

Ранее Минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, а проверку завершит тактическое учение, намеченное на 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Проведение учений одобрил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Отметим, белорусский город Гродно расположен на берегах Немана, вблизи границы с Польшей и Литвой.

В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы, пишет РИА Новости.

Комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск Минобороны Белоруссии стартовало на гродненском направлении 28 августа.

В опросе приняло участие 361 человек

В опросе приняло участие 361 человек

Мне все равно, так как детей нет

Отрицательно, выходных и праздничных дней и так много

Нет. Это личное дело, и взять отгул за свой счет — не проблема

Идея неплохая, но остальным родителям тоже надо давать оплачиваемый выходной

Хорошее предложение. День знаний вообще нужно сделать выходным днем для всех

Полностью поддерживаю - нельзя пропускать такое событие, а отпроситься с работы получается не всегда

Поддерживаете ли вы идею выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября?

Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

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