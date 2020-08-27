Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

Комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск Минобороны Белоруссии стартовало на гродненском направлении 28 августа.
В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы, пишет РИА Новости.
Отметим, белорусский город Гродно расположен на берегах Немана, вблизи границы с Польшей и Литвой.
Ранее Минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, а проверку завершит тактическое учение, намеченное на 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Проведение учений одобрил белорусский лидер Александр Лукашенко.