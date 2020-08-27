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Лукашенко заявил о существовании военной угрозы для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о военной угрозе для республики, заявил, что она действительно существует. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — сказал Лукашенко.

По его словам, он, как главнокомандующий, исходит из худшего варианта в этом вопросе.