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Акции протеста начались в Минске и других городах Белоруссии

Акции протеста оппозиции начались в Минске и других городах Белоруссии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на белорусский портал TYT.by, а также Telegram-канал Nexta Live.

Nexta Live анонсировала проведение «Марша единства» по всей стране накануне. Его участники должны были собраться на центральных улицах своих городов. К проведению очередной протестной акции 5 сентября также призывала соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская.

В центре Минска жители начали собираться в группы по несколько десятков и сотен человек еще в утренние часы. Затем они выдвинулись в сторону площади Независимости. Дворы вдоль проспекта Независимости перекрыты представителями силовых структур. Они выборочно останавливают протестующих для проверки.

В пресс-службе МВД республики ранее сообщили, что в связи с намечающимися акциями в Минске будут перекрыты проспекты. Как пишет TYT.by, с самого утра в белорусской столице очевидцы видели военную технику. Часть станций метро закрыта, а центральная площадь города оцеплена.

Портал пишет, что «Марш единства» также начался в Гродно. Там произошли столкновения с представителями ОМОНа. Силовики с применением силы задержали несколько человек.