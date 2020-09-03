В России и мире

Многотысячная толпа протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске

Толпа протестующих, насчитывающая несколько десятков тысяч человек, подошла к Дворцу независимости - резиденции белорусского президента Александра Лукашенко в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

На проспекте Победителей, у подхода к резиденции, правоохранители вывели водометы и перегородили проезжую часть трехметровыми металлическими ограждениями. Бойцы ОМОНа со щитами встали в оцепление, преградив путь протестующим. Поперек проспекта растянута колючая проволока.

Колонна манифестантов вытянулась более чем на 2 км от Дворца спорта. Люди не обращают внимание на начавший в Минске сильный дождь и продолжают собираться.

Из громкоговорителей звучат предупреждения о незаконности акции и требования разойтись. Кроме того, на проспекте Победителей включили трансляцию с рассказом об истории бело-красно-белого флага в ХХ веке. Диктор, в частности, объясняет, что эта символика запрещена, что флаг использовался белорусскими коллаборационистами во время Великой Отечественной войны и отражает таким образом фашистскую идеологию. Также подчеркивают, что этот флаг «никогда не будет олицетворением Белоруссии».

Обстановка около Дворца независимости в целом остается спокойной. Демонстранты скандируют: «Выходи» и «Сколько стоит совесть». Никаких действия ни та, ни другая сторона не предпринимает.

В районе манифестации наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

Правоохранители призывают прессу отходить от Дворца независимости даже после проверки документов.

В течение дня у журналистов в разных частях города милиционеры проверяют документы и требуют работать в жилетах с надписью «Пресса».