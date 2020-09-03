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Президент Белоруссии заявил о закрытии границ

Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей, а также усилить границу с Украиной, заявил 17 сентября глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь». Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать «горячую войну».

Фото: ТАСС

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения», - цитирует Лукашенко ТАСС.

Он добавил, что не хотел бы, чтобы в его стране велась война. «Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых продвинутых патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины - остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», - сказал президент Белоруссии.