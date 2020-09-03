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Более 100 участников акции протеста задержали в Минске

Сотрудники правоохранительных органов остановили шествие протестующих женщин в Минске 19 сентября. Силовики задержали более 100 участников оппозиционной акции.

Часть участниц марша заблокировали у здания торгового центра «Айсберг», другие женщины разбежались по ближайшим дворам, пишет ТАСС.

В какой-то момент прозвучал призыв «Уходим», а в небо поднялся квадрокоптер с бело-красно-белым флагом. Автозаки с задержанными уехали. Оставшиеся на месте люди выстроились в цепи солидарности вдоль дороги.

Нескольким участникам акции протеста стало плохо, силовики вызвали для них скорую помощь.

Через некоторое время автозаки вернулись к торговому центру, и силовики продолжили задержания. Часть из них вошла в здание, где укрылся ряд участниц протестной акции. В числе задержанных оказался оператор в жилете с надписью «Пресса».