В России и мире

Статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной опубликуют в Германии

Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Материал опубликуют в одном из ведущих изданий Германии, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишут российские СМИ.

В День памяти и скорби, 22 июня, глава государства возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью.

В понедельник в Кремле Путин встретится с депутатами Госдумы, а на неделе проведет совещание с членами правительства.

Всего Владимир Путин, занимая должности председателя правительства (1999, 2008-2012) и президента РФ (2000-2008, 2012 - настоящее время), опубликовал в российских и зарубежных СМИ 44 статьи за своей подписью. Четыре из них касались событий Второй мировой войны, уточняет ТАСС