Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято 21 февраля — Путин

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что сегодня, 21 февраля, примет решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР.
«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание», — цитирует его РИА Новости.
Помимо Владимира Путина, в заседании Совета безопасности принимали участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие члены Совета.
Ранее с просьбой признать независимость к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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