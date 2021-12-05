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Большинство россиян поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР

Большинство россиян (73%) поддерживают решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом свидетельствуют опубликованные 23 февраля результаты исследования ВЦИОМ.

Так, 73% опрошенных на вопрос о признании республик ответили, что скорее поддерживают данное решение, 16% указали, что скорее не поддерживают. Еще 11% затруднились с ответом.

При этом решение российского лидера о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками поддержали 78% респондентов. Против инициативы высказались 14% россиян.

Напомним, 21 февраля, Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 22 февраля российский лидер подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.