Компания Disney приостановила показы своих фильмов на территории России

Американская компания The Walt Disney Company приостанавливает показы своих фильмов на территории России, сообщает телекомпания CNBC.
Позднее в понедельник американская студия Warner Bros. заявила, что откладывает «ввиду гуманитарного кризиса на Украине» намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman. «Мы продолжим следить за развитием ситуации, - приводит CNBC заявление представителей Warner Bros. - Мы надеемся на скорое и мирное разрешение этой трагедии».
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.