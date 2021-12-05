В России и мире

Заместитель госсекретаря США назвала условие отмены санкций Запада против РФ

Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование». Как сообщает ТАСС, в связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически отрицает само право Украины на существование.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.