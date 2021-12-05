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В России и мире

Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 7 марта

05.03.2022 21:11|Псков

Следующий раунд переговоров России и Украины состоится 7 марта, заявил в Facebook член киевской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Третий раунд переговоров пройдет в понедельник», — приводит его слова РИА Новости. 

По словам Арахамии, встреча будет проходить на польско-белорусской границе.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

28 февраля в Гомельской области прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что делегация РФ готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.

Теги: #Украина #Россия #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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