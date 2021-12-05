Международная правозащитная организация призвала Украину соблюдать права военнопленных

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала украинские власти прекратить публиковать видео с российскими военнопленными в социальных сетях и нарушать их права. Соответствующее обращение опубликовано на сайте организации.
В публикации отмечается, что СБУ ведет в Telegram канал с 860 тысячами подписчиков, где размещаются видео с плененными российскими солдатами. В роликах они раскрывают свои имена, идентификационные номера, а также другую информацию о себе и своих родственниках. Эти видео также распространяются в других социальных сетях.
«Власти Украины должны прекратить размещать в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями видео с пленными российскими солдатами, в том числе демонстрирующие их унижение или запугивание», – приводит текст заявления «Московский Комсомолец».
Правозащитники подчеркнули, что это противоречит Женевским конвенциям, согласно которым военнопленные подлежат защите от запугивания и унижения, а также от того, чтобы стать объектами общественного любопытства. В сообщении также отмечается, что регулировать размещение подобного контента должны и сами соцсети.