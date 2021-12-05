Андрей Турчак и глава ДНР открыли улицу комбата «Спарты» в Волновахе

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыли улицу имени комбата «Спарты» Владимира Жоги в освобожденной Волновахе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии «Единая Россия».
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Памятную табличку с именем героя России установили на здании школы №1.
«Очень символично, что в этот день, когда мы отмечаем восьмую годовщину возвращения Крыма, города-героя Севастополя в родную гавань, мы находимся на месте исторической памяти о легендарном комбате. Это лучшая память о подвиге тех ребят, которые сражаются на передовой. Позавчера мы договорились с губернатором Ростовской области и главой Ростова-на-Дону, что память комбата будет увековечена и в Ростове», - сообщил секретарь Генсовета Единой России.