Россия утратила доверие к украинским переговорщикам - МИД РФ

Россия уже утратила доверие к украинским переговорщикам, поэтому ситуация развивается «на земле». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».
«Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" - здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет», - цитирует ее ТАСС.
По ее словам, Россия была готова к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.
«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <...> К этому были готовы в Москве? Да, конечно», - сказала Захарова.
Она уточнила, что последние годы ровно так же строился подход Киева к переговорам, судьба минских соглашений известна - они не исполнялись. «Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют. И второе - переговоры используются как отвлекающий маневр», - указала Захарова.