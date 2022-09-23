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Переходный период для интеграции новых регионов в состав РФ продлится до 2026 года

Переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ продлится до 1 января 2026 года, говорится в постановлениях Конституционного суда (КС).

Как уточняет РБК, переходный период начнет действовать со дня принятия новых территорий и одновременно с этим образования новых субъектов в составе России. Это необходимо для интеграции ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также для урегулирования вопросов о исполнении воинской обязанности и военной службы.

Договорами не определено конкретное содержание переходного периода, оно должно быть отражено в конституционных законах о принятии новых территорий и уточнено в отраслевом законодательстве, указывается в постановлениях.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей международные договоры о вхождении этих территорий в состав России. Этому предшествовали референдумы, в ходе которых, по данным местных властей, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области поддержали присоединение к России.

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После подписания Путин направил обращение в Конституционный суд и тот 2 октября признал конституционными международными договоры о вхождении новых территорий в состав России. Теперь ратификацию договоров и конституционный законопроект о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области должна одобрить Госдума. Председатель Думы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение состоится 3 октября. В случае положительного решения оба документа должны утвердить в Совете Федерации.