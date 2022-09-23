Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронная транспортная накладная
изменения в комитете по ЖКХ
Формула счастливой семьи
Господин Рейтингомер
чем занять непоседу?
Кибербуллинг и дети
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
магнит на электросчетчике
Защита от мошенников
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Показания счетчиков на даче
Топ клиник Пскова
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё В России и мире 23.09.2022 08:440 В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных 03.10.2022 14:510 В состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта 03.10.2022 12:570 Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации 03.10.2022 12:250 Отстраненного от должности хабаровского военкома перевели в Магадан 03.10.2022 10:510 Всемирный день архитектуры празднуют 3 октября 03.10.2022 09:550 Международный день врача и Всемирный день трезвости отмечают 3 октября
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта

03.10.2022 14:51|Псков

Количество субъектов Российской Федерации возросло до 89. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 

Как уточняет РИА Новости, Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей международные договоры о вхождении этих территорий в состав России. Этому предшествовали референдумы, в ходе которых, по данным местных властей, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области поддержали присоединение к России.

Смотрите также
30.09.2022 06:590 Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

После подписания Путин направил обращение в Конституционный суд и тот 2 октября признал конституционными международными договоры о вхождении новых территорий в состав России. 

Смотрите также
30.09.2022 13:530 Территории ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года - Песков

Ранее сообщалось, что переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ продлится до 1 января 2026 года. 

Теги: #референдум
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 286 человек
Сюжет: Референдумы о присоединении освобожденных территорий к РФ В состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта Переходный период для интеграции новых регионов в состав РФ продлится до 2026 года Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых субъектов Концерт в честь итогов референдумов прошел в Пскове. ФОТО Псковский губернатор о выступлении Путина: Президент назвал вещи своими именами Андрей Турчак: Восемь лет Донбасс шёл к своей мечте Александр Козловский назвал явку на референдумах беспрецедентной Избиратели поддержали вхождение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ Опубликованы первые результаты референдумов по ЛДНР, Запорожской и Херсонской областям В России закончилось голосование жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Члена избирательной комиссии контузило в Донецке Игорь Сопов работает на референдуме в Донецке в качестве международного наблюдателя Более 30 человек проголосовали в пункте временного проживания в Невельском районе на референдуме Референдумы о вхождении ЛДНР в состав России признаны состоявшимися Совет Федерации может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября В Псковской области на четырех участках идет голосование на референдумах Явка на референдумах по вхождению в состав России превысила 15% Концерт в поддержку референдумов на освобожденных территориях проходит в Пскове. ФОТО Референдумы о присоединении к России начинаются в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Концерт в поддержку референдумов на освобожденных территориях пройдёт в Пскове Открыты горячие линии по вопросам участия в референдумах Четыре участка для голосования откроют в Псковской области для жителей ЛДНР Александр Котов: Решение о проведении референдумов в ЛДНР своевременно Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона Запорожская область объявит независимость в своих административных границах Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября Андрей Турчак: Де-факто Донбасс и освобождённые территории — уже Россия Вячеслав Володин заявил о поддержке Россией референдумов в Донбассе В Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ Общественная палата ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум Андрей Турчак: Референдумы в ДНР и ЛНР обязательно состоятся Андрей Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
03.10.2022, 14:560 ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам 03.10.2022, 14:510 В состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта 03.10.2022, 14:470 «Деловой понедельник»: О новых вызовах для бизнеса в России. ВИДЕО 03.10.2022, 14:340 Алексей Севастьянов: Замечательных мест в Псковской области становится всё больше
03.10.2022, 14:230 Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты 03.10.2022, 14:140 16-летний водитель уснул за рулем и врезался в дерево в Плюсском районе 03.10.2022, 14:120 Мир через дырку в заборе 03.10.2022, 14:090 Псковские аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство зерна
03.10.2022, 13:560 Очереди из беженцев образовались на границе Печорского района с Евросоюзом 03.10.2022, 13:480 Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания 03.10.2022, 13:470 Дожди и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 4 октября 03.10.2022, 13:350 Один человек погиб и 14 пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю
03.10.2022, 13:230 «Псковские тепловые сети» ведут ремонтные работы на улице Текстильной 03.10.2022, 13:170 Задерживается вылет самолета Псков - Калининград 03.10.2022, 13:120 Пьяный великолучанин ударил полицейского по лицу и стал фигурантом дела 03.10.2022, 13:040 Выставка «Исаакиевский собор и его создатели» откроется в Изборске
03.10.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 03.10.2022, 12:570 Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации 03.10.2022, 12:530 Сбер: В Пскове удвоилось число льготных кредитов на жилье для семей с детьми 03.10.2022, 12:430 Сигареты в вагонах с зерном пытались вывести из РФ через границу в Псковской области
03.10.2022, 12:370 «Постскриптум»: +4, мобилизация и догазификация 03.10.2022, 12:360 Концерт в честь открытия 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове 03.10.2022, 12:310 Смоделировать «мультфильм» по механизму ДТП в Стяглах предложили участники судебного процесса 03.10.2022, 12:250 Отстраненного от должности хабаровского военкома перевели в Магадан
03.10.2022, 12:220 300 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки 03.10.2022, 12:130 Псковская область заняла 67 место в рейтинге регионов по доступности жилья в ипотеку 03.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 октября 03.10.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»
03.10.2022, 11:580 Молодые псковички попались на краже одежды и косметики 03.10.2022, 11:450 Эксперты зафиксировали дефицит востребованных специалистов в Псковской области 03.10.2022, 11:371 Дерево упало на машину в Пскове 03.10.2022, 11:300 На занятия в бесплатную группу приглашает псковский центр «Юный техник»
03.10.2022, 11:190 Фрагмент миски и светец нашли археологи на раскопках в Печорах 03.10.2022, 11:150 В Пскове 21-летний водитель BMW спровоцировал ДТП 03.10.2022, 11:020 Глава комитета культуры администрации Великих Лук покинула свой пост 03.10.2022, 10:560 Систему оповещения проверят в Псковской области 5 октября
03.10.2022, 10:540 Кредитную амнистию для мобилизованных поддерживают 65% псковичей - опрос 03.10.2022, 10:510 Всемирный день архитектуры празднуют 3 октября 03.10.2022, 10:450 «Без лекарств она не выживет»: больную эпилепсией собаку разыскивают в Пскове 03.10.2022, 10:380 «Деловой понедельник»: О новых вызовах для бизнеса в России
03.10.2022, 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 03.10.2022, 10:160 H&M в Пскове распродает товар со скидкой 50% 03.10.2022, 10:080 Из-за шквалистого ветра псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности 03.10.2022, 10:030 Неизвестные стреляли по стае лебедей на великолукском пруду
03.10.2022, 09:550 Международный день врача и Всемирный день трезвости отмечают 3 октября 03.10.2022, 09:420 Работу с гибким графиком пытается найти каждый четвертый пскович - аналитики 03.10.2022, 09:260 Мужчина заблудился в лесу вблизи дедовичской деревни 03.10.2022, 09:240 Спортсмены из Плюссы победили на первенстве Ленинградской области по рукопашному бою
03.10.2022, 09:150 Россиянка прожила две недели с телом 11-летнего сына 03.10.2022, 09:000 Человек погиб при пожаре в Пскове 03.10.2022, 08:502 Диетолог перечислила вредные продукты для пожилых людей 03.10.2022, 08:370 К реализации инвестиционного проекта «Титан-Полимер» привлечены более 200 псковских компаний
03.10.2022, 08:170 Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности 03.10.2022, 08:070 Психолог объяснил любовь россиян к скандальным ток-шоу 03.10.2022, 07:550 Издание «Настоящий великолучанин: генерал армии Юрий Якубов» вышло в свет 03.10.2022, 07:380 В России резко вырос спрос на успокоительные препараты
03.10.2022, 07:201 Атлантический циклон несет обильные дожди в Псковскую область 03.10.2022, 07:002 Доходы россиян увеличатся на 1,5 триллиона рублей 02.10.2022, 22:080 В сети DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников 02.10.2022, 22:000 Уролог назвал опухшие ноги сигналом о раке мочевого пузыря
02.10.2022, 21:580 Видеофакт: Вылет одного из экипажей на Кубке России по ралли «Пушкинские Горы-2022» 02.10.2022, 21:390 Псковский астроном-любитель сфотографировал Большую Медведицу 02.10.2022, 21:350 Турнир по мини-футболу провели в честь 625-летия Псковской судной грамоты 02.10.2022, 21:100 Мошенники стали предлагать псковичам купить книги под видом Роспотребнадзора
02.10.2022, 20:580 Дождеприемники ливневой канализации в Пскове готовят к непогоде 02.10.2022, 20:470 Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных в тыловых районах спецоперации 02.10.2022, 20:250 «Скромный Млечный Путь» снял на видео житель Пскова 02.10.2022, 20:040 Число уголовных дел за уклонение от армии в РФ с весны вышло на максимум за 10 лет
02.10.2022, 19:430 Мертвого телёнка выбросили в кусты в бежаницкой деревне. ФОТО 02.10.2022, 19:220 Псковский драмтеатр будет перечислять деньги со спектаклей десантникам 76-ой дивизии 02.10.2022, 19:000 Псковские кикбоксеры завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях 02.10.2022, 18:370 Теракт предотвратили в Кабардино-Балкарии
02.10.2022, 18:150 Нелетных аистов из Смоленской области привезли в Гдовский район 02.10.2022, 17:515 Псковичам советуют пользоваться крышками при готовке в целях экономии 02.10.2022, 17:300 Футбольный клуб «Псков» обыграл «Карелию» в первом матче Кубка СЗФО 02.10.2022, 17:070 Переходный период для интеграции новых регионов в состав РФ продлится до 2026 года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru