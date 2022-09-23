В России и мире

В состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта

Количество субъектов Российской Федерации возросло до 89. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Как уточняет РИА Новости, Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей международные договоры о вхождении этих территорий в состав России. Этому предшествовали референдумы, в ходе которых, по данным местных властей, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области поддержали присоединение к России.

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После подписания Путин направил обращение в Конституционный суд и тот 2 октября признал конституционными международными договоры о вхождении новых территорий в состав России.

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Ранее сообщалось, что переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ продлится до 1 января 2026 года.