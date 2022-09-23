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В России и мире

Опубликован текст обновленной Конституции с новыми субъектами РФ

06.10.2022 19:16|Псков

Текст обновленной Конституции Российской Федерации с новыми субъектами опубликовали на официальном портале правовой информации сегодня, 6 октября.

Изображение здесь и далее: pravo.gov.ru

Изменения внесли в 65-ую статью Конституции, которая перечисляет субъекты Российской Федерации. В текст документа добавили 4 новых субъекта - Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей международные договоры о вхождении этих территорий в состав России. Этому предшествовали референдумы, в ходе которых, по данным местных властей, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области поддержали присоединение к России.

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После подписания Путин направил обращение в Конституционный суд и тот 2 октября признал конституционными международными договоры о вхождении новых территорий в состав России. 

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Ранее сообщалось, что переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ продлится до 1 января 2026 года. 

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Теги: #референдум #Конституция РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Референдумы о присоединении освобожденных территорий к РФ Опубликован текст обновленной Конституции с новыми субъектами РФ Совет Федерации одобрил вступление освобождённых территорий в состав России В состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта Переходный период для интеграции новых регионов в состав РФ продлится до 2026 года Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых субъектов Концерт в честь итогов референдумов прошел в Пскове. ФОТО Псковский губернатор о выступлении Путина: Президент назвал вещи своими именами Андрей Турчак: Восемь лет Донбасс шёл к своей мечте Александр Козловский назвал явку на референдумах беспрецедентной Избиратели поддержали вхождение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ Опубликованы первые результаты референдумов по ЛДНР, Запорожской и Херсонской областям В России закончилось голосование жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Члена избирательной комиссии контузило в Донецке Игорь Сопов работает на референдуме в Донецке в качестве международного наблюдателя Более 30 человек проголосовали в пункте временного проживания в Невельском районе на референдуме Референдумы о вхождении ЛДНР в состав России признаны состоявшимися Совет Федерации может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября В Псковской области на четырех участках идет голосование на референдумах Явка на референдумах по вхождению в состав России превысила 15% Концерт в поддержку референдумов на освобожденных территориях проходит в Пскове. ФОТО Референдумы о присоединении к России начинаются в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Концерт в поддержку референдумов на освобожденных территориях пройдёт в Пскове Открыты горячие линии по вопросам участия в референдумах Четыре участка для голосования откроют в Псковской области для жителей ЛДНР Александр Котов: Решение о проведении референдумов в ЛДНР своевременно Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона Запорожская область объявит независимость в своих административных границах Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября Андрей Турчак: Де-факто Донбасс и освобождённые территории — уже Россия Вячеслав Володин заявил о поддержке Россией референдумов в Донбассе В Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ Общественная палата ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум Андрей Турчак: Референдумы в ДНР и ЛНР обязательно состоятся Андрей Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
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