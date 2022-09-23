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Опубликован текст обновленной Конституции с новыми субъектами РФ

Текст обновленной Конституции Российской Федерации с новыми субъектами опубликовали на официальном портале правовой информации сегодня, 6 октября.

Изображение здесь и далее: pravo.gov.ru

Изменения внесли в 65-ую статью Конституции, которая перечисляет субъекты Российской Федерации. В текст документа добавили 4 новых субъекта - Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

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30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей международные договоры о вхождении этих территорий в состав России. Этому предшествовали референдумы, в ходе которых, по данным местных властей, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области поддержали присоединение к России.

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После подписания Путин направил обращение в Конституционный суд и тот 2 октября признал конституционными международными договоры о вхождении новых территорий в состав России.

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Ранее сообщалось, что переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ продлится до 1 января 2026 года.