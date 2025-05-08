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Мединский: Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной

Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил помощник президента Владимир Мединский во время выступления перед прессой по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая, трансляция велась в Telegram-канале РИА Новости.

«Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, мы готовы продолжать контакты», - сказал Владимир Мединский.

Также помощник президента анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. На переговорах украинская сторона запросила прямые переговоры лидеров стран. Российская сторона «приняла запрос к сведению». В дальнейшем каждая из сторон представит «свое видение возможного будущего прекращения огня».

«После того как такое мнение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об это договорено, продолжить переговоры», - заключил Владимир Мединский.

Напомним, сегодня, 16 мая, около 14:00 в Стамбуле стартовали первые за три года прямые переговоры России и Украины

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Ранее ночью 11 мая президент России Владимир Путин в ходе выступления перед журналистами в Кремле предложил Киеву начать мирные переговоры без предварительных условий 15 мая.