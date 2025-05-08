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В Ленинградской области при падении обломков БПЛА пострадала женщина

В Ленинградской области при падении обломков беспилотного летательного аппарата пострадала женщина, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница», - сказал Александр Дрозденко.

Пожарные службы также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.

«Область обеспечит компенсацию жителям, чьё имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось о сбитых беспилотниках в Псковской области.

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Один из них был сбит в Невельском округе.

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Второй - в небе над Порховом.

Смотрите также Еще один БПЛА уничтожили в небе над Порховом Напомним, в Псковской области введен запрет съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.