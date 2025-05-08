В Ленинградской области при падении обломков БПЛА пострадала женщина

В Ленинградской области при падении обломков беспилотного летательного аппарата пострадала женщина, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница», - сказал Александр Дрозденко.
Пожарные службы также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.
«Область обеспечит компенсацию жителям, чьё имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников», - заключил губернатор.
Ранее сообщалось о сбитых беспилотниках в Псковской области.
Один из них был сбит в Невельском округе.