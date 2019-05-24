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Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее

Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры объединит десятки мероприятий, которые пройдут с 5 по 12 июня на двух основных площадках: в Пскове и Пушкинских Горах. Основной день празднеств намечен на субботу, 8 июня. В Михайловском, на поэтической поляне развернутся театральные, поэтические, музыкальные, ремесленные, развлекательные площадки. Кроме того, различные творческие коллективы выступят в этно-деревне Зуево, а вечером будет развернута сцена на воде в деревне Бугрово.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, все желающие смогут добраться из Пскова до Пушкинских Гор и обратно на бесплатных автобусах. Забронировать место в автобусе можно заранее, через систему «Орбилет» на сайте «Театрально-концертной дирекции». Для этого вам нужно зайти на сайт ТКД и кликнуть на баннер, который расположен с правой стороны в верхнем углу, и выбрать необходимый рейс. Билет распечатывать не надо, для посадки в автобус достаточно смс с кодом брони в вашем телефоне.

Пассажирские автобусы будут курсировать 8 июня - в основной праздничный день. Восемь автобусов утром по графику с 8.00 до 9.00 утра отправятся из Пскова от ПсковГУ до Пушкинских Гор. Два автобуса довезут зрителей из Великих Лук - они стартуют в 8.30 и 9.00 от Великолукского драматического театра.

Вечером автобусы привезут пассажиров обратно. Причем, время движения обратных рейсов рассчитано, исходя из программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Так, часть автобусов будет развозить зрителей после завершения основной культурной программы из Пушкинских Гор, другие - из Бугрово, когда закончатся самые поздние представления на сцене на воде.

График движения автобусов 8 июня:

Псков - Пушкинские Горы

Автобус 1 08:00 Псков, Центральный корпус ПсковГУ

Псков, Центральный корпус ПсковГУ Автобус 2 08:00 Псков, Центральный корпус ПсковГУ

Псков, Центральный корпус ПсковГУ Автобус 3 08:20 Псков, Центральный корпус ПсковГУ

Псков, Центральный корпус ПсковГУ Автобус 4 08:20 Псков, Центральный корпус ПсковГУ

Псков, Центральный корпус ПсковГУ Автобус 5 08:40 Псков, Центральный корпус ПсковГУ

Псков, Центральный корпус ПсковГУ Автобус 6 08:40 Псков, Центральный корпус ПсковГУ

Псков, Центральный корпус ПсковГУ Автобус 7 09:00 Псков, Центральный корпус ПсковГУ

Псков, Центральный корпус ПсковГУ Автобус 8 09:00 Псков, Центральный корпус ПсковГУ

Пушкинские Горы - Псков

Автобус 1 18:00 Пушкинские Горы, автостанция

Пушкинские Горы, автостанция Автобус 2 18:00 Пушкинские Горы, автостанция

Пушкинские Горы, автостанция Автобус 3 18:00 Пушкинские Горы, автостанция

Пушкинские Горы, автостанция Автобус 4 22:30 Пушкинские Горы, Бугрово

Пушкинские Горы, Бугрово Автобус 5 22:30 Пушкинские Горы, Бугрово

Пушкинские Горы, Бугрово Автобус 6 22:30 Пушкинские Горы, Бугрово

Пушкинские Горы, Бугрово Автобус 7 22:30 Пушкинские Горы, Бугрово

Пушкинские Горы, Бугрово Автобус 8 22:30 Пушкинские Горы, Бугрово

Великие Луки – Пушкинские Горы

Автобус 1 08:30 Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13 (ВДТ)

Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13 (ВДТ) Автобус 2 09:00 Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13 (ВДТ)

Пушкинские Горы - Великие Луки

Автобус 1 17:30 Пушкинские Горы, автостанция

Пушкинские Горы, автостанция Автобус 2 22:30 Пушкинские Горы, Бугрово

Добавим, Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальный партнер праздника - ПАО «Сбербанк».