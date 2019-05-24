Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее

Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры объединит десятки мероприятий, которые пройдут с 5 по 12 июня на двух основных площадках: в Пскове и Пушкинских Горах. Основной день празднеств намечен на субботу, 8 июня. В Михайловском, на поэтической поляне развернутся театральные, поэтические, музыкальные, ремесленные, развлекательные площадки. Кроме того, различные творческие коллективы выступят в этно-деревне Зуево, а вечером будет развернута сцена на воде в деревне Бугрово.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, все желающие смогут добраться из Пскова до Пушкинских Гор и обратно на бесплатных автобусах. Забронировать место в автобусе можно заранее, через систему «Орбилет» на сайте «Театрально-концертной дирекции». Для этого вам нужно зайти на сайт ТКД и кликнуть на баннер, который расположен с правой стороны в верхнем углу, и выбрать необходимый рейс. Билет распечатывать не надо, для посадки в автобус достаточно смс с кодом брони в вашем телефоне.
Пассажирские автобусы будут курсировать 8 июня - в основной праздничный день. Восемь автобусов утром по графику с 8.00 до 9.00 утра отправятся из Пскова от ПсковГУ до Пушкинских Гор. Два автобуса довезут зрителей из Великих Лук - они стартуют в 8.30 и 9.00 от Великолукского драматического театра.
Вечером автобусы привезут пассажиров обратно. Причем, время движения обратных рейсов рассчитано, исходя из программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Так, часть автобусов будет развозить зрителей после завершения основной культурной программы из Пушкинских Гор, другие - из Бугрово, когда закончатся самые поздние представления на сцене на воде.
График движения автобусов 8 июня:
Псков - Пушкинские Горы
Пушкинские Горы - Псков
Великие Луки – Пушкинские Горы
Пушкинские Горы - Великие Луки
Добавим, Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальный партнер праздника - ПАО «Сбербанк».