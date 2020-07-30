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Сцена / Фестивали

Стало известно, где разместится сцена фестиваля «Музыка на воде»

30.07.2020 16:20|ПсковКомментариев: 0

Сцена фестиваля «Музыка на воде», который пройдет в Мирожском дендропарке с 21 августа по 12 сентября, разместится с левой стороны пруда. Об этом сообщили организаторы мероприятия в рамках пресс-конференции, которая прошла сегодня в парке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам директора Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой, понтонная сцена будет привезена из Бугрово, где она использовалась во время Пушкинских поэтических фестивалей.

Зрители разместятся на поляне дендропарка, частично на пуфах, частично на пледах, с соблюдением социальной дистанции и мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

В связи с тем, что фестиваль будет проходить на открытом воздухе, организаторы серьезно продумывают звуковую составляющую концерта.

Как отметила Елизавета Барышников, выступления оркестра будут проходить в пятницу и субботу, в вечернее время, когда поток машин сокращается. Вместе с тем на концертах будет задействовано серьезное звуковое оборудование. «Все будет замечательно слышно, - подчеркнула директор Псковской областной филармонии. - С нами работают профессионалы-звукооператоры, проблем не будет».

Теги: #фестиваль #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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