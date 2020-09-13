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Сцена / Фестивали

«Рассказ о семи повешенных» представят в псковском театре

17.09.2020 11:54|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 25 сентября, эскизом спектакля «Рассказ о семи повешенных» по одноименному произведению Леонида Андреева откроется режиссерская лаборатория «Школьная классика: новый ракурс» XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Выдающийся русский писатель Леонид Андреев написал «Рассказ о семи повешенных» в 1908 году по следам реального покушения на жизнь министра юстиции Щегловитова. Министр, едва не ставший жертвой покушения, пятеро молодых террористов, готовившие убийство министра, аутичный эстонский батрак и прожженный разбойник с большой дороги оказываются перед той леденящей душу гранью, за которой обрывается человеческая жизнь. «Рассказ…» по праву считается одним из самых мрачных и душераздирающих текстов русской литературы.

В 1920 году произведение было экранизировано, после этого к нему долго не обращались ни театр, ни кино. В 2005 году в московском Театре-студии под руководством Олега Табакова вышел нашумевший спектакль Миндаугаса Карбаускиса, снискавший массу призов и премий.

Режиссер эскиза Кирилл Вытоптов – ученик знаменитого театрального педагога Олега Кудряшова. Среди поставленных им спектаклей: «Сережа», «Курт звереет», «ГенАцид. Деревенский анекдот», «Декамерон» в театре «Современник», «Мамаша Кураж и ее дети» в Мастерской Петра Фоменко, «Слово о полку Игореве» в Театре на Малой Бронной (принимает участие в программе нынешнего Пушкинского фестиваля), «Большая руда» в «Театре труда» (Москва), «Лес» в петербургском Театре им. Ленсовета, «Без вины виноватые» в Нижегородском театре драмы им. М. Горького.

В ролях заняты: заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Валентина Банакова, Денис Кугай, Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Максим Плеханов, Нина Семенова, Камиль Хардин, Анна Шуваева, Андрей Ярославлев, артисты Молодой студии театра Анастасия Коренцова и Татьяна Трибуналова.

 

Для зрителей 16+
Начало спектакля в 12.00. Малая сцена.
Стоимость билета – 200 рублей. Онлайн –покупка билетов на сайте театра.

Напомним, что эскизы спектаклей режиссерской лаборатории фестиваля создаются с актерами Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина за пять дней. В том случае, если заявки на будущие спектакли окажутся достаточно состоятельными, вызовут одобрение публики и критики при голосовании, эскизы в будущем превратятся в репертуарные постановки.

Теги: #Пушкинский фестиваль #театр #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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