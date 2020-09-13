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XXVII Пушкинский театральный фестиваль открывается в Пскове

XXVII Пушкинский театральный фестиваль стартует в воскресенье, 20 сентября, в Пскове. По словам организаторов, будет представлена сильнейшая за все время проведения форумов программа. Об этом заявил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. По его словам, из-за пандемии коронавируса фестиваль имел две программы. Одна из них была представлена в онлайн-формате и прошла с большим успехом – спектакли собрали свыше 65 тысяч просмотров, отметил худрук. Основная программа фестиваля была перенесена на сентябрь, за что Дмитрий Месхиев поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и администрацию Псковской области.

«Еще одна особенность – на этом фестивале, на наш взгляд, сильнейшая программа за все время. Программа очень сильная, очень сильные режиссеры. Фестиваль небольшой по числу спектаклей, но многие из них пройдут на большой сцене», – отметил Дмитрий Месхиев.

Схема рассадки на мероприятиях фестиваля будет соответствовать рекомендациям Роспотребнадзора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции, официальное открытие фестиваля состоится во время вечерней программы перед спектаклем «Пиковая дама» Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького. По словам арт-директора псковского театра Андрея Пронина, это такая любопытная театральная фантазия на тему «Пиковой дамы» режиссера Константина Солдатова, «в которой фигурирует музыка Тома Уэйтса, и даже сам Том Уэйтс в качестве рассказчика, которого играет замечательный краснодарский артист Евгений Женихов».

Будет и спектакль «Истории петербургского повесы» молодого питерского артиста Ильи Тиунова из «Небольшого драматического театра». Псковичи видели его в спектакле «Братья Карамазовы», он тогда еще был студентом.

Неформальное открытие фестиваля состоится, по словам Андрея Пронина, утром на улице Пушкина. Это будет «Поэтическая эстрада», с которой прозвучат стихи Пушкина, в исполнении артистов Псковского академического театра драмы, романсы на стихи Пушкина, будет «протанцовано» «Письмо Татьяны» артисткой театра Илоной Гончар, рассказал Андрей Пронин, добавив, что зрителей ждет еще много интересного.

«Это правильно, когда фестиваль проходит не только в четырех стенах, но и под открытым небом. Учитывая сезон, у нас есть возможность, в том числе, продвигать и уличные форматы фестиваля. Хотелось бы постепенно возвращать это в творческий обиход театра», – сказал арт-директор Псковского драмтеатра и привел в пример театра под открытым небом «Карусель», который ранее существовал в Пскове.

Спектакль «О рыбаке и рыбке» в исполнении Театра кукол Республики Карелия (Петрозаводск), поставленный режиссером Яной Туминой, – чрезвычайно интересное явление, по мнению художественного руководителя Дмитрия Месхиева. Этот спектакль псковский зритель увидит 21 сентября в 15:00 и 20:00.

«Это не театр для детей, не куклы за ширмами. Это инсталляционный спектакль, – сказал худрук театра. – Это совсем другой театр. Скорее всего, спектакль кукол псковский зритель воспринимает как Петрушку, вылезающего из-за ширмы. Здесь нет ширмы, и никто куклами не управляет руками».

Между тем арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин «поправил» его, добавив, что куклы в спектакле есть – они появятся примерно на 45 секунд.

Дмитрий Месхиев призвал публику Пушкинского театрального фестиваля обратить внимание не только на аншлаговые спектакли «Лавр» и «Вертинский», но и на другие, не менее интересные.

«У меня было искреннее ощущение, что будет давка возле театра во время спектакля «Слово о полку Игореве». Это хулиганский спектакль, веселый», – сказал худрук театра.

На два спектакля билеты проданы уже полностью: на «Лавр» театра «На Литейном» и на «Село Степанчиково и его обитатели» Псковского театра драмы. Далее в лидерах «Вертинский. Русский Пьеро» (Александринский театр) и «Магадан / Кабаре» (Московский театр «ОКОЛО дома Станиславского»).

Дмитрий Месхиев убежден, что в данном случае люди посмотрели на название, но не обратили внимание на то, какие гениальные режиссеры везут свои спектакли в Псков.

«На редкость интересную выставку» художника по костюмам Надежды Васильевой пригласил посетить Дмитрий Месхиев.

«Надя Васильева – выдающийся художник, в основном работала в кино, с большим числом режиссеров, на очень известных фильмах, она делает удивительные вещи», – отметил Дмитрий Месхиев. «На выставке будет представлено небольшое количество экспонатов невероятной красоты», – сказал он. «Заходите – не пожалеете. К ней попадаешь, как в музей. Но не псковский», – заключил худрук театра.

На режиссерской лаборатории «Школьная классика: новый ракурс» в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля три режиссера – молодого и среднего поколения – обратятся к текстам русской литературной классики, которые рекомендованы для обязательного или углубленного изучения в средней школе.

Так, в пятницу, 25 сентября, на суд зрителей и театральных экспертов будет представлен эскиз спектакля по рассказу Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных» (16+) от известного театрального режиссера Кирилла Вытоптова. Выдающийся русский писатель Леонид Андреев написал «Рассказ о семи повешенных» в 1908 году по следам реального покушения на жизнь министра юстиции Щегловитова.

В субботу, 26 сентября, молодой московский режиссер, ученик видного режиссера и педагога Камы Гинкаса, Александр Плотников покажет эскиз «Война и мир. Лысые горы» (16+), созданный по страницам романа Л. Н. Толстого, посвященным семье Болконских.

И завершит режиссерскую лабораторию в воскресенье, 27 сентября, эскиз спектакля по рассказу Всеволода Гаршина «Четыре дня» (16+).

«В этом году мы поставим два спектакля из прошлой лаборатории», – заявил Дмитрий Месхиев.

«Уникальным явлением» назвал Дмитрий Месхиев встречу с Евгением Водолазкиным.

Андрей Пронин также пригласил послушать лекцию Анны Федоровны Некрыловой, крупнейшего в мире специалиста по русскому фольклору. Анна Некрылова станет также одним из экспертов театральной лаборатории.

Лекцию о «гражданине мира» прочтут псковичам 26 сентября. Петербургский писатель и ученый Александр Ласкин прочтет лекцию «Сергей Дягилев - "гражданин Перми" и "гражданин мира"» в Пскове 26 сентября.

Формально фестиваль закончится 28 сентября. «Мы закроем его 27 сентября на сцене нашего театра премьерой «Село Степанчиково и его обитатели». А 28 сентября в рамках фестиваля будет проходить довольно большой круглый стол, касающийся жизни национальных театров в нашей стране, их взаимодействия», – отметил Дмитрий Месхиев.

Подробную программу смотрите на сайте https://pushfest.ru/