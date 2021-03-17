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Сцена / Фестивали

Птицы певчие

17.03.2021 13:12|ПсковКомментариев: 0

Символом Фестиваля русской музыки, который начался 16 марта в Пскове, стала птица, увиденная организаторами на барельефе храма Одигитрии в Пскове. Она поселилась и на афишах программных концертов, и на большом красочном баннере, на фоне которого с удовольствием фотографировались зрители. Даже на сцену вспорхнула, рассыпала золотые перья по краю. То ли жар-птица, то ли волшебная птица-феникс.

В прошлом году ее песням помешала пандемия и ограничения. Но в этом она наконец-то запела. Да еще как! Десятками голосов Академического большого хора «Мастера хорового пения» под руководством народного артиста России, профессора Льва Конторовича.

 

Приветствуя зрителей и открывая Фестиваль, его художественный руководитель и главный дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский поделился со зрителями радостью всех, кто принимал участие в подготовке этого дня: устроители важного культурного события для Пскова и области ждали его два года. Он отметил, что Фестиваль был бы невозможен без поддержки Министерства культуры РФ, администрации Псковской области. Постоянным партнером вновь в этом году стала Московская филармония: концерт «Мастеров хорового пения» прошел при ее поддержке в рамках программы Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны».

Помните, как в «Свадьбе в Малиновке»? - спой так, чтоб «душа развернулась, а потом обратно завернулась». Вот так пел Академический большой хор. И если честно, «завернуться» было нелегко: духовные песнопения, вокализы, русские народные песни - концерт стал настоящим наслаждением для ценителей хоровой музыки. Зал притих, впитывая гармонию голосов, которые творили что-то невероятное. «Мастерам хорового пения» подвластно все: и литургическая сосредоточенность духовных сочинений Павла Чеснокова и Сергея Рахманинова, и глубочайший мелодизм русских народных песен - то разрывающих сердце в тоске («Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», «Вечерний звон»), то захватывающих хулиганским напором скороговорочно-частушечных ритмов («На горе-то калина», «Веники»). При этом, следуя внутренней логике музыкального текста, хор тонко акцентировал необычные мелодические находки музыкальных обработок. Полутона, синкопы, неожиданные интервалы и их разрешения - весь этот арсенал средств могут себе позволить только профессионалы.

Кроме сочинений а капелла, хор в сопровождении Псковского симфонического оркестра исполнил рахманиновские кантату для хора и оркестра «Три русские песни» и кантату для баритона, хора и оркестра «Весна».

Благодарный зал реагировал бурно и невероятно искренне: псковичи не поскупились на крики «браво», цветы и аплодисменты. Неудивительно, что на бис «Мастера» вышли уже в первом отделении и добили публику тремя «контрольными». «Полет шмеля» и «Итальянская полька» Рахманинова без единого инструмента - только голосом: как вообще такое возможно? Попробуйте воспроизвести хотя бы один такт из знаменитой оркестровой интермедии, написанной Николаем Римским-Корсаковым для оперы «Сказка о царе Салтане», - это что-то нереальное! Здесь напрашивается пассаж про «современных молодых исполнителей», про пример и творческий дух, но не будем мешать божий дар с яичницей.

«Слов нет! - не могут сдержать восхищения зрительницы во втором ряду. - Концерт прекрасный, это действительно мастера хорового пения - жаль, что мало спели а капелла. Голоса очень красивые. Мы слышали об этом хоре, но вживую не приходилось слышать».

На первом ряду - тоже восторг. Член «Союз пенсионеров России» по Псковской области, дипломированный медик и психолог Ирина признается, что сама поет - в хоре Дома офицеров «Еще не вечер». Первое сопрано, концерт через месяц, 27 апреля. «Я ни одной ноты не знаю, но без пения жить не могу, - говорит она. - Сегодняшний концерт - это невероятная радость для меня». Ее соседка - преподаватель английского языка, декан факультета иностранных языков Университета третьего возраста Маргарита Владимировна Ткаченко, согласна: живое выступление хорового коллектива - настоящий подарок, особенно учитывая длительную пандемийную тишину. «Мы соскучились, - объясняет она. - Я просто мечтала, и когда вчера зашла в Интернет и увидела, что Фестиваль все-таки состоится в этом году, сразу же заказала онлайн-билеты и вот here am I. Я в восторге! Радио «Орфей» слушаю иногда. Это велоколепное радио классической музыки, но мы не ожидали, что к нам приедет хор. Нет слов, как мы рады тому, что все началось - пусть бы продолжалось».

Маргарита Владимировна имеет музыкальное образование, поэтому смогла и с чисто профессиональной точки зрения оценить мастерство коллектива, отметив и изящную нюансировку, и потрясающее многоголосие. Приглянулось ей и чувство юмора, свойственное хору и его руководителю. «И очень умная публика, хочу сказать, - добавила она. - Хор исполнял духовные песнопения: на этих вещах никогда «браво» нельзя кричать, и здесь очень тактично все отнеслись к этому. А вот когда все пошло в разгул, когда зазвучали веселые русские народные песни - просто не удержаться было! Это удивительно!»

Но не подумайте, что вся публика Фестиваля русской музыки - это люди старшего поколения. Есть среди зрителей и достаточно большой процент молодых псковичей, на «галерке». Ратмир и Диана учатся в музучилище. Ребята - студенты колледжа искусств, будущие музыканты-педагоги, теоретики и дирижеры. Их подруга Татьяна закончила музыкальную школу по классу виолончели, хочет стать медиком, сейчас ходит на занятия оркестра. «Прекрасно, великолепно, замечательно, очень понравилось, - делятся они впечатлениями. - Хор очень понравился. Мы слушаем современную музыку, но музыка, которую мы услышали сегодня, расширяет кругозор, окультуривает».

Очевидно, что псковичам не хватает хоровых выступлений, причем слушатель с одинаковым интересом воспринимает и народный, и религиозный репертуар. Думается, в этом есть своя закономерность. По мнению руководителя Академического большого хора «Мастера хорового пения» Льва Конторовича, именно хоровая музыка является основой русской музыки. В разговоре с нами он отметил, что Фестиваль, который уже в 47-й раз проводится в Пскове, очень важен возможностью почувствовать себя включенным в традицию. «Псков - это город-памятник, город, который для русской истории много значит, - пояснил он. - Такие фестивали привлекают известных музыкантов... Может быть, сделать вам и хоровой фестиваль русских традиций. Думаю, это очень важно. Публика прекрасно все воспринимает. Это же замечательно: люди готовы наслаждаться музыкой. И это все будет передаваться. Чем больше вы будете делать такие мероприятия, тем лучше для города, для людей и для нашей музыки».

Отгремели последние аккорды концерта, артисты покинули Большой концертный зал Псковской областной филармонии под громкие аплодисменты слушателей. А впереди - еще четыре дня яркого Фестиваля и «череда ярких интересных проектов», как отрекомендовал грядущие концерты маэстро Хондзинский. Не далее как завтра, 18 марта, нам ждет симфоническая фантазия по симфонической сюите  Н.А. Римского-Корсакова «Шехеразада», чьи образы оживут на большом экране по мановению руки художника песочной анимации Мариинского театра Оксаны Чунчуковой. Наверное, и здесь без птиц певчих не обойдется. Весна ведь!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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